Opholdsstedet Ørbækskilde har sendt en redegørelse til Arbejdstilsynet, hvor de lover, at der kommer styr på knive og ansat ansatte på vagt.

Efter voldsomt knivdrab på opholdssted: Nu skal knive låses inde

Odsherred - 16. januar 2021 kl. 09:48 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Fremover skal der altid være auditiv kontakt mellem mindst to ansatte, hvis der skal bruges knive på opholdsstedet Ørbækskilde.

Det står der blandt andet i den redegørelse, som opholdsstedet den 12.januar sendte til Arbejdstilsynet på baggrund af et tragisk knivdrab på en medarbejder den 30.december, og som Nordvestnyt har fået aktindsigt i.

Samtidig må der maksimalt bruges to knive samtidig, for eksempel en brødkniv og en grøntsagskniv, op opholdsstedet og alle skarpe genstande bliver låst inde på kontoret i administrationsbygningen, og de skal tælles op før brug. Knive må ikke vaskes op i fællesrummet og ingen medarbejder må stå med ryggen til en beboer, der har en kniv.

Samtidig annoncerer opholdsstedet, at der nu indkøbes afrundede i stedet for de nuværende skarpe knive.

Beboernes farlighed vurderes Ørbækskilde fik efter drabet også et strakspåbud om, at sikre at alenearbejde med beboere med kendt udadreagerende adfærd skal planlægges så vold undgås, og ellers må ansatte ikke arbejde alene.

Fremover skal der laves en tryghedsvurdering på hver enkelt beboer, hvilket skal foregå tre gange dagligt på faglige møder mellem medarbejderne, og vurderingerne vil blive nedskrevet, printet og hængt op i personalerum, så alle medarbejdere kan holde sig ajour med dagens tryghedsvurdering.

Og, hvis der er risiko for udadreagenerende adfærd, så skal mindst to ansatte hjælpe hinanden, og det er slut med at gå ind bag en lukket dør hos beboere, der vurderes som udadreagerende, og når der i fremtiden skal køres med udadreagerende beboere, så er det også med to ansatte.

Alarmer overvejes De ansatte er blevet instrueret i, hvordan de skal søge i sikkerhed ved overfald eller ved trusler om vold.

Da Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på opholdsstedet efter knivdrabet bemærkede de at de ansatte, der arbejdede alene på begge opholdsstedets matrikler, ikke havde hverken alarmer eller kaldesystemer, og det blev opholdsstedet bedt om at forholde sig til.

I sin redegørelse skriver Ørbækskildes leder, Pernille Trane, at overfaldsalarmer og andre tilkaldesystemer vil bliver overvejet i opholdsstedets bestyrelse og i et samarbejde med diverse tilsyn, og så garanterer hun, at stedets ledelse vil sikre, at arbejdet fremover bliver udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

