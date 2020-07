Fejemaskinerne blev dagen efter et alvorligt uheld sendt ud for at støvsuge Høve Stræde for småsten. Foto: Helene Nielsen

Efter ulykke: Nu får Høve Stræde ny asfalt

Høve: Odsherred Kommune har nu fået et tilbud på hvad det vil koste, at lægge ny belægning på Høve stræde. Det skriver formand for klima og miljøudvalget, Paw Pedersen (DF) tirsdag eftermiddag i et opslag på Facebook, hvor han også oplyser, at prisen for den nye asfalt er 540.000 kroner.