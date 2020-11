Vig Skole har fået tilskud til femårig trivselsindsats. Foto: Helene Nielsen

Efter turbulent periode - skole får bidrag til trivselsindsats

Odsherred - 12. november 2020 kl. 17:13 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Vig Skole har ekstra fokus på trivsel de næste fem år. I den periode vil skolen arbejde på at skabe en sammenhængende indsats for trivslen, der skal løbe som en rød tråd gennem hele skoleforløbet - fra første til sidste skoledag. Det skal ske via de tiltag, lærere og pædagoger sætter i gang.

Sådan lyder indgangsvinklen til projektet, som skolen har præsenteret for politikerne i børne- og uddannelsesudvalget.

Det samlede projekt estimerer skolen til at være lige knapt 1,5 millioner kroner, og har i den forbindelse søgt børne- og uddannelsesudvalget om økonomisk støtte.

- Det er et godt projekt, som vi støtter med 50.000 kroner, siger udvalgsformand Søren With (S).

Skolen har været igennem en turbulent periode med skolestrukturændringer, der gav dem overbygningen tilbage efter flere års fravær, et skolelederskifte og stor udskiftning i lærerstaben.

Udgangspunktet for trivselsindsatsen i den kommende periode er, at børnenes trivsel er en forudsætning for at de faglige kompetencer har bedst mulig udviklings betingelser.

Det overordnede mål med indsatsen er at skabe en skole, hvor der er stolthed og fælles forpligtigelser, som elever, forældre og medarbejdere alle er en del af.

Skolen planlægger at møde forældrene til de kommende børnehaveklasser allerede før skolestart og etablering af et forældrekursus hvor der afstemmes forventninger til hinanden. Ved afslutningen af i 9. klasse vil skolen give eleverne et afgangsbevis, hvor der positivt bliver kigget på den enkelte elevs sociale kompetencer.

Der er i udvalgets pulje for frie midler man finansierer bidraget til skoleudviklingsprojektet i Vig.