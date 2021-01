Efter tragisk drab taler bestyrelsesformand: »Tyder på akut opstået situation«

En tragedie, der siden har fået den dræbtes familie til at anklage opholdsstedet for svigt, og efter flere dages tavshed, har stedets bestyrelsesformand, Susanne Kauffmann, udsendt en pressemeddelelse, hvor hun blandt andet skriver, at:

»Alle på Ørbækskilde er naturligvis meget berørte, og både beboere og medarbejdere har brugt de sidste dage på at samle sig om hinanden. Alle har desuden modtaget psykologisk krisehjælp. Vi undersøger naturligvis indgående, om vi som institution kunne have gjort noget anderledes, som kunne have forhindret den tragiske forbrydelse. Foreløbig tyder alt dog på, at det er en akut opstået situation, som vi ikke kunne forudse og som uden varsel udviklede sig fatalt,« skriver hun.