Se billedserie Jesper Bertelsen delte højskolesangbøger ud til gæsterne ved torsdagens folkekøkken i Nykøbing Sjælland og holdt mindetale for sin trafikdræbte kollega. Foto: Stefan Andreasen

Efter trafikdrab: Mindetale ved folkekøkken i kulturhus

Odsherred - 20. februar 2020

Jesper Bertelsen, leder af Odsherreds biblioteker og kulturhuse, var torsdag aften vært ved folkekøkkenet i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland på en tragisk baggrund.

Fredag i sidste uge blev den kvindelige kollega, der skulle have været aftenens vært og byde gæsterne velkommen, dræbt ved en trafikulykke på Rødhøj i Asnæs.

Det kom til at præge stemningen til fællesspisning og efterfølgende foredrag.

- Lørdag morgen blev jeg ringet op og fik en frygtelig besked. Signe Snedled, vores fantastiske kollega, var blevet slået ihjel i en trafikulykke i Asnæs, da hun var på vej hjem sammen med sin mand og sin lille søn, sagde en tydeligt berørt Jesper Bertelsen efter fællesspisningen.

- Det føles stadig uvirkeligt for os alle. Vi er stadig i chok. Signe var lige kommet tilbage fra barsel. Vores højt elskede, meget dygtige kollega, et lyst og kærligt menneske, som spredte lys og glæde, hvor hun var.

- Mange af jer her i aften kendte Signe. Hun skulle have været vært her i aften, sagde Jesper Bertelsen i sin mindetale.

- Jeg vil gerne bede om, at vi holder et minuts stilhed sammen, opfordrede Jesper Bertelsen.

- Tak skal I have. Herefter sang de forsamlede »Nu er jord og himmel stille« fra Højskolesangbogen.

Her i februar har Odsherred Biblioteker og Kulturhuse temamåned om begrebet lykke, hvor der kastes lys over, hvad der skal til, for at skabe og føle lykke.

Trods tragisk baggrund har biblioteker og kulturhuse valgt at fortsætte temaet, og i aftes var der foredrag med lykkeforsker Pia Heike Johansen.

- Midt i meningsløsheden giver det alligevel en form for mening at tale om lykke og livstilfredshed i aften, fordi vi i de stunder, hvor vi oplever stor sorg og ulykke, også sætter pris på det liv, der er - her og nu. Gør os mere umage, fordi det hele kan være væk på et øjeblik, sagde Jesper Bertelsen.