Se billedserie Anden gang der udbrød brand i parcelhuset på Kelstruplund mistede husets beboere en masse indbo, der ellers var reddet i første omgang. Foto: Presse-foto Mathias Øgendahl

Efter to mystiske brande i parcelhus: Elinstallationer frikendt

Odsherred - 15. september 2020 kl. 11:15 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en uge siden udbrød der to gange brand i et parcelhus på Kelstruplund ved Vig.

Første brand var i et bryggers onsdag nat, og anden brand torsdag formiddag.

En stor ulykke for beboerne, men også et mysterium for brand- og politifolk, og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut blev tilkaldt for at gennemgå huset med politiets egne teknikere.

Efter brand nummer et blev der tilkoblet nødstrøm i huset, og politiet mistænkte, at det kunne være her brandårsagen skulle findes, men det er ikke tilfældet, lyder det fra kommunikationsmedarbejder Charlotte Thornquist, fra Midt- og Vestsjællands politi.

»Der er virkelig gået tæt på tingene i efterforskningen, og vi har været meget grundige for at undersøge, om der var nogle, der kunne drages til ansvar. Blandt andet er elinstallationerne blevet undersøgt grundigt, men det er ikke her branden er startet. Der har også været taget flere laboratorieprøver fra brandstedet, men det har heller ikke ført til nogen forklaring på brandårsagen. Det har ikke været muligt, at finde årsagen til brandens opståen, og der er ikke fundet noget mistænkeligt, så nu er der ikke flere muligheder for at finde brandårsagen,« siger hun.

