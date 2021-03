Dansk Tang er positive efter onlinemøde med miljøminister Lea Wemelin (S), fortæller medstifter Simon Weber Marcussen. Foto: Marianne Nielsen

Efter tang-møde: Nu har ministeren bolden

Odsherred - 29. marts 2021 kl. 06:32 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

En halv times Teams-møde med miljøminister Lea Wermelin (S), Kystdirektoratet samt borgmester Thomas Adelskov (S) og folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S) har efterladt Dansk Tang positive overfor mulighederne for bedre forhold for tangbranchen.

Mødet handlede om den lange sagsbehandlingstid i Kystdirektoratet for etablering af tangfarme, om krav til et skyhøjt depositum på op mod 100.000 kroner og tilladelser på bare fem år, der får investorer til at springe fra at involvere sig.

Dansk Tang rejste kritikken for et par måneder siden i frustration over et afslag på en kystnær tangfarm ved Nykøbing og de vilkår Kystdirektoratet bad virksomheden indordne sig under.

Efter mødet i sidste uge, er det nu op til ministeren og direktoratet, at give tangbranchen bedre vilkår.

- Det er dem, der har bolden og vil vende tilbage. Nu har vi en god og konstruktiv dialog, og vi håber der sker noget. Sker der ikke noget, så kæmper vi videre. Det er vigtigt for os, at forbedre branchens vilkår, siger medstifter af Dansk Tang, Simon Weber Marcussen.

Han fortæller, at miljøministeren var meget lydhør overfor problemstillingerne og at særligt en helt konkret afvisning fra en potentiel investor, gjorde indtryk.

- Investoren begrundede afslaget med, at tidshorisonten på de fem års midlertidige tilladelse, gjorde at de slet ikke ville røre ved det, og det tror jeg hun tog til sig, fortæller Simon Weber Marcussen, der også har forhåbninger om at sagsbehandlingstiden på op til 14 måneder kan bringes ned.

- Derimod lød det ikke til, at de var indstillet på at ændre på depositumsbeløbet, konkluderer han.

