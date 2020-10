Efter svømmehals-lukning: Svømmeklubber enige om ny fordelingsplan

Efter et møde med repræsentanter fra Dragsholm Svømmeklub og Odsherred Svømmeklub er Odsherreds ledende halinspektør Preben Nielsen millimeter fra at have en samlet handlingsplan klar, så de brugere, der plejer at svømme i den akut nedlukkede Asnæs Svømmehal, kan komme i vandet i svømmehallerne i Vig og Nykøbing Sjælland fra i næste uge.