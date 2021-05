Se billedserie Iværksætter Tonny Lynge (th.) og direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening, Brian Johansen (tv.) taler til beboer-orienteringsmødet, hvor 200 mødte op. Foto: Marianne Nielsen

Efter streetfood-bremse: Flere involverede firmaer hænger i en tynd tråd

Odsherred - 22. maj 2021 kl. 21:23 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Iværksætter Tonny Lynge, idé-mand bag Strandlyst Streetfood på Lyngen i Odsherred, ærgrer sig over, at en klage til Planklagenævnet, nu har bremset planerne om et streetfood-marked på den tidligere Strandlyst-grund på ubestemt tid, et par uger før det skulle åbne.

Flere af de involverede firmaer, inklusiv hans eget, hænger i en tynd tråd, fordi der ikke kan åbnes som planlagt.

Der er samlet set investeret over fire millioner kroner i forberedelserne til streetfood-markedet, blandt andet opbygning af de otte containere, oplyser Tonny Lynge.

- Restauratørerne og jeg selv har satset højt. Vi har lagt alt på rødt. Nu risikerer vi, at vi ikke kommer til at tjene noget.

- Jeg har satset en halv million kroner og havde regnet med at kunne begynde at tjene penge om 14 dage. Jeg har ikke tjent penge - men brugt penge - i et halvt år nu, siger iværksætteren.

- Alt handler om, at vi kun har to år til at gøre det hele, hvorefter der skal ske noget andet på grunden. Derfor kunne vi ikke bare sidde og vente med at bygge enhederne, indtil tilladelserne var på plads. Så ville sæsonen jo været gået.

- Klagen kom meget sent - 24 timer før fristen. Da der var et par dage til fristen udløb, tænkte vi, at det var rimeligt sikkert. Der havde vi lavet kontrakter med 100 ansatte. Jo længere man kommer ind i høringsfasen, jo mere satser man. Vi tænkte, at klagen ville komme i starten eller i midten af fasen.

- Folk er bare generelt bare gået hårdt ind i det her, og vi havde ikke set det komme. Vi har prøvet at imødekomme naboerne på en konstruktiv måde, så jeg mener ikke, vi har været naive. Vi har været meget samarbejdsvillige og lydhøre.

- To har klaget, hvoraf den ene ikke har dokumentationen på plads, siger Tonny Lynge.

Svært med de unge - Vi havde lavet kontrakter med 40 unge, gennem Ung i Odsherred. Det er svært at skulle skuffe så mange unge. Mange af dem er flyttet hjem til deres forældre for at kunne arbejde i Strandlyst Streetfood i sommer.

Tonny Lynge skulle selv drive en pedel-funktion, hvor han - på vegne af alle container-indehavere - skulle sørge for alt praktisk - renovation, rengøring, hygiejne, reparationer, parkerings-afvikling.

Hans plan var at ansætte fire mand, som skulle hjælpe med opgaven.

Tonny Lynge har været selvstændig iværksætter i 20 år.

Det er direktør i Asnæs og Omegns Brugsforening, Brian Johansen, der har bedt ham skabe Strandlyst Streetfood i en to-årig periode på den grund, hvor det gamle, nu nedbrændte Diskotek Strandlyst lå.

