Politiet var sønda eftermiddag massivt tilstede i Egebjerg, hvor de anholdt en 35-årig mand. Foto: Presse-foto

Efter større politiaktion: Mand kræves fængslet for alvorlig vold på grund af jalousi

Odsherred - 15. marts 2021 kl. 10:13 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Politiet anholdt søndag eftermiddag en 35-årig mand under en større politiaktion i Egebjerg.

Mandag formiddag vil han blive fremstillet i et lukket grundlovsforhør, sigtet for sammen med fire, indtil videre, ukendte medgerningsmænd,lørdag nat at have udøvet alvorlig vold mod en 38-årig mand, på en adresse i Odsherred.

Den anholdte mand er også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, da han, efter politiet opfattelse, skulle have truet den forurettede med et skydevåben.

Motivet var jalousi Ifølge Charlote Tornquist, fra Midt- og Vestsjællands politi, skulle motivet til den alvorlige vold være jalousi, og den forurettede har været til behandling på hospitalet for det hun kalder »alvorlige skader« i ansigtet.

Nervøsiteten bredte sig søndag eftermiddag i Egebjerg, hvor en større politiaktion fik rygterne til at løbe hurtigt i byen.

Tungt bevæbnede betjente gennemsøgte angiveligt flere huse, og senere kørte politiet en bil væk på en ladvogn, og en mand blev anholdt og bliver idag fremstillet i grundlovsforhør.

På Facebook har Lars Schønning, der ejer det hus, hvor politiet anholdt en mand, delt sin oplevelse med politiaktionen, og den er en kende anderledes end mange lokale rygter..

Han skriver blandt andet, at: »Jeg havde besøg af en gammel ven, hvis »luksusbil« tilsyneladende på nogle punkter matcher en bil der blev set i nærheden af noget slåskamp, håndgemæng etc. i lørdags. Bilen bliver så spottet holdende i min indkørsel og derfor vælger politiet naturligvis at lave en hurtig aktion der hvor bilen og dens formodede ejermand er. Det er ganske almindelig logik, og helt igennem ganske fornuftigt politiarbejde.«