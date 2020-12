Ulstrup Efterskole er lukket, og flere forældre angriber skoleledelsen for ikke at have taget vare på elevernes fremtid.

Efter skolekrak: Forældre og elever må klare sig selv

Ann West var skoleleder på Ulstrup efterskole i 18 år, og hun gik på pension i august måned, og hun undrer sig over, at skolen lukkede så pludseligt.

»Der er stor søgning til specialefterskoler, så der er også plads til Ulstrup. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg begræd det, da eleverne blev sendt hjem i fredags. Vi har da haft et par år med stort elevfrafald, men der var ikke noget, der indikerede, at skolen måtte lukke,« siger hun.

Skolens ledelse har flere gange sagt, at alle elever er hjulpet videre i nye skoletilbud, men det billede kan hverken Katja Albrecht eller Martin Lauren genkende. De har begge sønner på skolen, og de er ikke imponerede over skoleledelsens ageren.

»Min søn har ingen hjælp fået fra Ulstrup, og vi har aldrig set skyggen af hverken elevplaner eller evalueringer. Det eneste vi fik var en mail om, at skolen lukkede, og at vi skulle hente vores børn. Min søn var ellers utrolig glad for at være der, og han går nu bare herhjemme og er ked af det. Han er helt nede i kulkælderen og det presser ham meget, at han på den måde mistede den skole og de venner han var så glad for,« siger han.