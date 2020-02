Grundvandet står højt , og der kommer rekordmeget nedbør rundt om i Odsherred. Her er det et af mange sommerhuse på Yderby Lyng, der døjer med vand på grunden. Foto: Niels Sørensen

Efter rekordregn: Vandteam drukner i henvendelser

I Odsherred er der kommet rekordmeget vand fra oven siden oktober, og det kan mærkes i Center for miljø og trafik. Her kan vandteamet slet ikke følge med de mange henvendelser. Det lægger et helt ekstraordinært stort pres på telefonlinjerne i teamet.

De færreste er nok i tvivl om, at der er kommet temmelig meget vand fra oven i lang tid. Så lang tid, at mange grundejere døjer med vand på grunden.

