Efter øksetrusler: Vi er næsten alle okay igen

I sidste uge blev der sat et punktum i sagen om øksetruslerne på jobcentret i det tidligere administrationscenter i Fårevejle. En sag, der begyndte en råkold mandag i slutningen af oktober 2018, blev afsluttet ved Retten i Holbæk med fængselsstraf på fire måneder til den 49-årige mand, der truede personalet med en økse for at få udbetalt pension, han mente sig snydt for. En 41-årig medgerningsmand blev idømt en behandlingsdom.

Krisehjælp, en flytning og øget sikkerhed har hjulpet ansatte videre efter øksetruslerne på jobcentret i Fårevejle for mere end et år siden. To er dog stadig mærket af episoden.

