Efter naboklager: Kommunens tilladelse til madmarked er ugyldig

Odsherred Kommune må afgøre sagen endnu engang, og så minder Planklagenævnet om, at de denne gang skal huske, at henvise til de retsregler de træffer afgørelsen efter og samtidig bliver kommunens folk mindet om, at de også skal huske at angive de hovedhensyn, der er afgørende for afgørelsen.

- Helt ærligt, så synes jeg det er lidt op ad bakke engang imellem. Vi må ikke lægge erhverv, hvor der er beboelse, ikke ved sommerhuse og ikke i det åbne land. Det er sgu svært sådan som planloven ser ud i dag, og det gør det altså svært at skabe udvikling i en kommune som Odsherred. Det her er jo bare et eksempel ud af mange, og jeg må sige, at jeg drog et dybt suk, da jeg så afgørelsen. Det føles som lidt af en mavepuster, og jeg frygter, at vi til næste år kan se ind i flere klagesager, når der kommer en ny lokalplan, og at det vil spænde ben for Rørvig Streetfood. Nu har jeg bedt administrationen om at få en redegørelse, for at forstå, hvad afgørelsen konkret dækker over, og for at se hvad vi kan gøre, for vi er nødt til at kunne tilbyde aktiviteter til vores mange turister og sommerhusgæster, siger han.