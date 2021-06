Efter millionsalg af markant bygning: Nu kommer der et nyt hotel

Lærkehus i Annebergparken er blevet solgt, og fremtiden for den imponerende bygning er allerede på plads.

Odsherred - 18. juni 2021 kl. 06:48 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det trefløjede og 1.624 m2 store Lærkehus, i Annebergparken ved Nykøbing, er blevet solgt.

Det meddeler statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, der har haft bygningen til salg for Bygningsstyrelsen.

Lærkehus husede tidligere Den Danske Scenekunstskole, som blev lukket sidste år. Købsprisen er ikke oplyst, men bygningen blev i 2018 totalrenoveret for over 11 mio. kr., og blev udbudt til salg for 10,85 mio. kr. og er angiveligt solgt for et højere beløb.

Køberen er Gitte Klausen, som for tre år siden købte Grønnegårdskomplekset i Annebergparken.

Et kompleks, der består af 12 bygninger, og sidste år købte hun desuden Egehus, også i Annebergparken, og hun har de seneste år arbejdet intenst på at virkeliggøre sin vision for det historiske område, og i 2019 stiftede hun Anneberg Kulturpark, hvor der er mulighed for at opleve kunst, kultur, historie og gastronomi.

Gitte Klausen fortæller, at der skal indrettes hotel og vandrehjem i Lærkehus, for på den måde at kunne tilbyde overnatning for områdets mange gæster.