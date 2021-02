Efter massiv udmeldelse fra Venstre: V-gruppeformand ønsker tillykke

»Jeg har ønsket stifterne af den nye liste tillykke og sagt, at vi glæder os til at samarbejde med deres tre byrådsmedlemmer. Efter den seneste uges udmeldinger fra stifterne, kommer det jo ikke som den store overraskelse for mig, at de nu præsenterer et nyt projekt. Både Helge Fredslund og Erik Winter(bege udmeldte V-medlemmer, der nu repræsenterer Nyt Odsherred i byrådet, red.) bliver siddende i henholdsvis miljø- og klimsudvalget og i kultur- og fritidsudvalget. Her gør de begge en god borgerlig indsats, så det hverken vil vi, eller kan vi ændre på,« siger han.