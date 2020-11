Efter flere dages mystisk tavshed: Derfor lukker efterskole

Hun forklarer, at skolens elever, deres forældre, kommunale samarbejdspartnere og undervisningsministeriet er orienteret om lukningen, og at årsagen er et uventet stort driftsunderskud i 2020, lagt oven på at skolen også havde underskud i 2019.

I en mail til Nordvestnyt, skriver hun, at: »Skolen har ikke kunne opnå lån til fortsat drift, hvorfor en lukning er uundgåelig. Skolen har en vækst i elevantallet, men omkostningerne har langt oversteget de merindtægter, man har opnået. Dertil kommer, at statstilskud kommer med et års forsinkelse, for så vidt angår væksten i elevantallet, og det har presset skolens likviditet. Skolen har nu fokus på at eleverne og de ansatte kommer godt videre.«