Efter festival-aflysningen: Vig vil, Vig vil rock you.....

Så nu har en arbejdsgruppe med repræsentanter for idrætsforeningerne sat sig sammen og besluttet at afprøve Vig Kultur- & Idrætscenter som spillested med en rockkoncert den 20. marts 2021.

På scenen kommer et band, som ved tidligere lejligheder har fået festivalpladsen på Vig Festival til at ryste, når publikum har skrålet med på »We will, we will rock you«.