Byggepladsen er ved at være på plads bag den tidligere Irma bygning i Nykøbing. Foto: Lars Nybjerg

Efter entreprenør konkurs: Teatrets udvidelse kan snart tage sin begyndelse

En opgave, der for længst skulle være i gang, men på grund af en konkurs hos entreprenøren er det først nu, at en egentlig byggeplads er ved at blive stillet op.