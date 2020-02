Efter entreprenør-konkurs: Næsten færdigt byggeri sat på standby

På byggegrunden på Rørvigvej 6 i Nykøbing Sjælland ligger lægter, isolering og andre byggematerialer ude i regn og rusk og venter på, at byggeriet af de 20 nye lejligheder skal gå i gang igen efter bygge-stoppet - en følge af hovedentreprenør B. Nygaard Sørensens konkurs for to uger siden.

Formand for Boligselskabet af 1942, Henrik Larsen, ærgrer sig over, at håndværkerne ikke kan arbejde på færdiggørelsen, og at byggeriet til 20 mio. kr. må stå stille under konkurs-behandlingen.