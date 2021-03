Efter ekstraordinært møde: Kaffestue er på vej

I hvert fald har et enigt økonomiudvalg onsdag eftermiddag besluttet at fjerne værestedet Bellis, på Rådhusvej i Asnæs, definitivt fra salgslisten, hvor den ellers var sat til en udbudspris på 900.000 kr. og i stedet give Bellis tilbage til politikerne i social- og forebyggelsesudvalget, så de, i et samarbejde med Kirkens Korshær, kan disponere bygningen til kaffestue.

Samtidig med den politiske beslutning, er der også igangsat en nærmere gennemgang af ejendommen for at lave et overslag over nødvendigt vedligehold i forbindelse med brugen af bygningen til kaffestue.