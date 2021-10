Efter eksplosionsbrand i Egebjerg: Politisk pres for at få stoppet fabrikken

- Vi kan vist godt være enige om, at det har været et uskønt, og til tider vanvittigt forløb, som vi i Byrådet kun har haft sporadisk mulighed for at følge. På mødet var der flere der klandrede både administrationen, og det politiske niveau, for lukkethed. Det er ærgerligt, så derfor ønsker jeg en tilbundsgående redegørelse vi kan forholde os til. Hvidbogen skal også tjene som grundlag for, om det er hensigtsmæssigt, at en virksomhed af denne art, er beliggende overfor en skole, og om det er hensigtsmæssigt bare at flytte produktionen til et andet nyt sted, nemlig Faarevejle, hvor virksomheden har købt grund, siger han.