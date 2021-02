En ansat på opholdsstedet Ørbækskilde blev knivdræbt i december, og nu er stedet presset på økonomien.

Send til din ven. X Artiklen: Efter drabet er opholdssted presset: Beboerne forsvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter drabet er opholdssted presset: Beboerne forsvinder

Odsherred - 14. februar 2021 kl. 08:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Opholdsstedet Ørbækskilde, i Fårevejle, er hårdt presset efter drabet på en medarbejder i december sidste år.

Efter drabet har Socialtilsyn Øst været på tilsynsbesøg, og i deres seneste rapport hejser de advarselsflag, og skriver, at de, hvad angår stedets økonomi, har: »konstateret væsentlige kritiske forhold.«

Opholdsstedet er godkendt til 12 beboere, men fra den 1.februar er der kun fem beboere indskrevet, og tilsynet noterer, at det er væsentligt at tilbuddet får flere borgere indskrevet, og at tilbuddets økonomi er:

»udfordret i forhold til at levere den fornødne kvalitet,« og videre, at: »Socialtilsynet finder det bekymrende, at det markante fald i indskrevne borgere, naturligt vil få den konsekvens, at antallet af medarbejdere, tilsvarende vil falde.«

Samtidig giver tilsynet udtryk for bekymring for om antallet af borgerrettede timer vil falde.

Takkede ja til krisehjælp Efter drabet fik Ørbækskilde to strakspåbud fra Arbejdstilsynet, og Socialtilsyn Øst har også vurderet stedets evne til at passe på beboerne efter det tragiske drab, og her de positive og skriver, at Ørbækskilde har: »formået at skærme og tage vare på tilbuddets øvrige beboere på en hensigtsmæssig og kompetent vis. Herunder tilbud om krisepsykologisk hjælp, som alle beboere har takket ja til.«

Efter sit tilsynsbesøg i januar har Socialtilsyn Øst bedt opholdsstedet om at have fokus på at forebygge og registrere fysisk og psykisk vold, både i forhold til den enkelte borger, men også i forhold til alle beboerne og de ansatte.

Og på fremtidige tilsynsbesøg vil de være skærpet opmærksomme på om det lykkes opholdsstedet, at nedbringe »den hårde og grænseoverskridende tone, der kan forekomme hos enkelte borgere i tilbuddet.«

Socialtilsyn Øst skriver videre, at de ved fremtidige tilsyn vil have fokus på om medarbejderne har den fornødne faglige viden og erfaring samt værktøjer i forhold til at forebygge vold på opholdsstedet.