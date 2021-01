Politiet anholdt den 30.december to mand efter drabet på en ansat på opholdsstedet Ørbækskilde, men kun den ene er sigtet for drabet. Foto: Jimmi Larsen

Efter drab på opholdssted: Se arbejdstilsynets strakspåbud

Odsherred - 05. januar 2021 kl. 11:04 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Nytårsaftensdag klokken 08.00 troppede Arbejdstilsynet op på Riisvej 18, i Veddinge tæt på Fårevejle i Odsherred.

Eftermiddagen før havde en 19-årig beboer på opholdsstedet Ørbækskilde knivdræbt en 29-årig medarbejder på stedet, og efter politiets ni timer lange efterforskning, der først sluttede ved midnat den 30.december, var det Arbejdstilsynets, AT, tur.

Den dræbte medarbejder var alene på vagt i det hus, hvor drabsmanden boede, og AT var klar i deres budskab, da de klokken 16.45 udstedte to strakspåbud til opholdsstedet.

I det ene påbud står der, ifølge en redegørelse som opholdsstedet har sendt til Socialtilsyn Øst, at:

»Virksomheden påbydes at sikre, at alenearbejde med beboere med kendt udadreagerende adfærd på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risikoen for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Påbuddet skal efterkommes straks.«

Da den formodede drabsmand, ifølge en redegørelse fra opholdsstedet, tidligere på dagen havde reageret voldsomt ved blandt andet at smadre møbler, var AT klar med endnu et strakspåbud nummer to, hvori der står, at:

»Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at faren for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til virksomhedens knive og andre genstande der kan bruges som våben imødegås. Påbuddet skal efterkommes straks.«

