Efter det dybt tragiske knivdrab på en 29-årig pædagog på opholdsstedet Ørbækskilde demonstrerede familien til den dræbte og andre for bedre vilkår i psykiatrien.

Efter drab på bosted: Minister vil have indsatsteam på banen

Odsherred - 26. marts 2021 kl. 21:52 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Den 30.december sidste år blev en medarbejder på opholdsstedet Ørbækskilde i Veddinge, knivdræbt af en beboer på opholdsstedet.

Drabet var langtfra enestående, og nu melder social- og ældreminister, Astrid Kragh (S), sig med en reaktion.

Hun har besluttet at målrette Socialstyrelsens indsatsteam, der fremover mere målrettet skal hjælpe udvalgte botilbud med at forebygge vold, og ministeren tror på, at det er en indsats, der kan minimere risikoen for medarbejdere på opholdssteder.

»Drabet i december er det sjette drab på en medarbejder på et socialpsykiatrisk botilbud siden 2012, og det er seks for mange. Ingen skal miste livet ved at gå på arbejde i Danmark. Derfor intensiverer og målretter vi nu den voldsforebyggende indsats mod de botilbud, som har særlige udfordringer. Dermed får botilbuddene hurtigere og bedre hjælp til at rette op og sikre trygge rammer for både beboere og medarbejdere,« siger hun.

Konkret betyder det, at det særlige indsatsteam skal målrettes botilbud, hvor Arbejdstilsynet eller socialtilsynet har givet påbud begrundet i problemer med arbejdsmiljøet eller arbejdstilrettelæggelsen, men det vil være frivilligt for botilbuddet, om det ønsker at tage imod et indsatsforløb.