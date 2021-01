Arbejdstilsynet kritiserer bostedet Ørbækskilde for at lade udadreagerende, til tider psykotiske g rusmiddelpåvirkede beboere havde fri adgang til knive.

Efter drab på 29-årig: Stoffer, psykoser og en dræbende lommekniv

Ifølge en redegørelse fra opholdsstedet blev den ansatte dræbt med en lommekniv, som den formodede gerningsmand havde på sit værelse.

Men Arbejdstilsynet konstaterede, da de efter drabet var på rundgang på opholdsstedet, at opholdsstedets psykisk syge, til tider rusmiddelpåvirkede og ofte udadreagerende beboere i opholdsstedets fælleskøkken havde fri adgang til adskillige »langskaftede, skarpe og meget spidse køkkenknive.«

Og derudover havde beboerne i dagtimerne også adgang til skruetrækker og hammer, og overfor Arbejdstilsynet har opholdsstedet oplyst, at beboerne har ret til at have egne knive på deres værelser, som er at betragte som deres private bopæl.