Efter drab klagede bosted over krav om sikkerhed for de ansatte, men de tabte

I december sidste år blev en pædagog dræbt mens han passede sit arbejde på opholdsstedet Ørbækskilde, I Odsherred. Siden klagede opholsstedet over påbud fra Arbejdstilsynet, men har nu tabt klagesagen.

Odsherred - 18. september 2021 kl. 12:38 Af Helene Nielsen og Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Onsdag blev der afsagt dom over den 20-årige mand, som den 30. december sidste år stak den 29-årige pædagog Namuyallah Ahamadzai ihjel mens han var på arbejde på bostedet Ørbækskilde ved Fårevejle, hvor den 20-årige boede.

Med dommen er der sat punktum for skyldsspørgsmålet i drabssagen, men familien til den dræbte afventer stadig en afgørelse fra Arbejdstilsynet, AT, i forbindelse med en vurdering af arbejdsforholdene på Ørbækskilde.

»Det kræver en indstilling fra Arbejdstilsynet, hvis politiet skal foretage en politimæssig efterforskning. Vi håber i den grad at Arbejdstilsynets jurister vil tage sagen om arbejdsforholdene så alvorligt, så der kommer et politimæssig efterforskning af sagen,« siger advokat Simon Eilrich fra Århus, som er advokat for den dræbtes familie.

Efter drabet udstedte AT to påbud til Ørbækskilde, blandt andet om at sørge for en bedre sikkerhed for de ansatte og at sikre, at der ikke lå knive frit fremme på bostedet.

Påbud, som Ørbækskilde tilsyneladende ikke var enige i. I hvert fald valgte de at anke påbuddene, og opholdsstedets bestyrelsesformand, Susanne Kauffmann, kalder i en sms til Nordvestnyt, anken for »normal procedure,« men klagenævnet gav ikke Ørbækskilde medhold.

Hos AT er meldingen, at de nu vurderer om sagen skal meldes til politiet for videre strafforfølgelse af Ørbækskilde, og i et skriftligt svar til Nordvestnyt, skriver AT, at:

»Vi var tilstede nogle timer efter drabet og gav bostedet Ørbækskilde to strakspåbud. Det ene om at gøre knive og andre genstande, der kan misbruges som våben utilgængelige for beboerne. Det andet påbud om at medarbejderne ikke må arbejde alene, hvis der er risiko for vold fra beboere. De to strakspåbud har institutionen påklaget til Arbejdsmiljøklagenævnet som primo juli fastholdt Arbejdstilsynets to påbud. Arbejdstilsynet afventer efter fast praksis klagenævnets afgørelser, inden vi begynder at vurdere om der er grundlag for en straffesag. Vi er nu i gang med den vurdering.«