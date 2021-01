Efter drab: Arrangerer demonstration ved drabsstedet

Under overskriften »Retfærdighed for Yamma - lad Yamma være det sidste offer for psykiatrien« ønsker de pårørende at gøre opmærksom på de forhold, som ansatte i psykiatrien arbejder under. Det sker ved at samles ved drabsstedet lørdag kl. 12. De pårørende har oprettet en begivenhed på Facebook, hvor der i skrivende stund er 188 tilmeldte, og knap 800 har vist interesse for at deltage i demonstra­tionen.