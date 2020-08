Efter demo: chokeret sommerhusejer

Hele formiddagen har over 50 sommerhusejere holdt en demonstration, hvor de har gjort opmærksom på, at de finder det ulovligt, når en sommerhusejer har fjernet deres adgang til stranden via Thorsvej 63, i Vester Lyng, og til ære for TV2 Østs kameraer forcerede nogle en opsat og aflåst låge, og andre gik ad strandvejen op af en privat sti, som de mener de har ret til.

Ejeren af den omstridte grund, er direktør Jan Quistgaard, fra Hellerup, og han er dybt rystet over dagens demonstration, som han har meldt til politiet, hvilket han har gjort flere gange før, og efter hans mening, er der tale om en stemning, der er blevet oppisket af usandheder, og som bygger på faktuelle fejlopfattelser.

"Vi har boet her i 30 år, vi købte grunden i 1991 og før det er jeg kommet her siden 1970erne, hvor jeg arbejdede på Nykøbing Sygehus, og vi har aldrig haft særlig stor trafik på vores grund, før Jens Pagh(initiativtager til demo, red.) sidste år begyndte på sine skriverier. Vi har haft en låge siden 1994. En låge, som både politiet og kommunen har sagt er lovlig, og som kun er låst når store grupper har varslet, at de vil gå gennem den.

Grunden til, at vi har opsat en ny låge, er, at den gamle låge blev savet ned den 26.oktober 2019, hvilket er meldt til politiet, for på det indgangskamera, vi helt lovligt har opsat, kan man se, hvem der gjorde det.

I 1998 anlagde 13 beboere en retssag for at få anerkendt en færdselsret på vores grund og vores nabos grund. men byretten gav os medhold, og slog fast, at der i sin tid var en færdselsret for landmanden, der udstykkede grundene, så han kunne hente tang, sand og grus stranden, men byretten slog fast, at den ret ikke kunne overtages af de andre sommerhusejere.

Alligevel bliver man ved med at genere os, og bruger uanede mængder tid på at bruge kommunens ressourcer. Jeg har sagt til ham, at det her nemt kan afgøres ved at de anlægger en civil retssag, så det kan blive afgjort en gang for alle.

Det er jeg helt tryg ved, for jeg er overbevist om, at resultatet bliver det samme, som da byretten i 1998 gav os medhold.

Det kommer til at lyde som om, der ikke er andre adgange til stranden, men der er adskillige, og det her er smadder ubehageligt, det påvirker min kone voldsomt, og jeg har brugt mange penge på vores advokater. Derfor har jeg også nærmest tryglet Jens Pagh, og sagt til ham, så anlæg dog et civilt søgsmål, det er vi meget parate til, for jeg må sige, at jeg frygter, at det risikerer at gå til håndgribeligheder, ikke fra os, men fra dem, der igen og igen ulovligt trænger ind på vores grund. Politiet var her for to uger siden, hvor de bad dem om at besinde sig og holde sig væk.

Vi føler, at vi har politiet, retten og kommunen bag os, og vi har det godt og fredeligt med vores naboer. At folk kan tro på Jens Paghs løgne er utroligt, og hvad de har lagt beslag på af ressourcer hos de offentlige myndigheder, er ubegribeligt," siger han.