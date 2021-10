Efter branden på Waste Plastic Upcyling i Egebjerg, er der massivt pres for at få virksomheder til at trække sig fra Egebjerg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Efter brand: Hyrer advokat for at vurdere fabrikkens fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter brand: Hyrer advokat for at vurdere fabrikkens fremtid

Odsherred - 14. oktober 2021 kl. 12:38 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

På et møde på borgmesterkontoret i Odsherred Kommune har borgmester Thomas Adelskov (S) gjort sin stilling klart over for ledelsen i virksomheden Waste Plastic Upcyling, WPU.

Han ønsker ikke at virksomheden genoptager sin produktion i Egebjerg, og derudover har han igangsat en undersøgelse af, hvilke juridiske muligheder kommunen har overfor virksomheden.

- Jeg sagde til dem, at vi har konkluderet, at Egebjerg ikke egner sig til en virksomhed, der driver den form for produktion som de gør, og at jeg klart har tilkendegivet, at jeg synes det er en dårlig ide, hvis de påtænker at genoptage produktionen i Egebjerg. Det er mit indtryk, at det er en konklusion de er enige i, siger han.

Sideløbende med snakken om fortsat pyrolyseproduktion i Egebjerg, har Odsherred Kommune bedt advokatfirmaet Horten om at komme med en redegørelse om kommunens juridiske muligheder i forhold til WPU.

Samme advokatfirmaet, der stod for for at afvikle konkursboet T2O Egebjerg, der tidligere har forsøgt at realisere pyrolyseproduktion i fabrikken i Egebjerg, og forventningen er, at den undersøgelse vil være færdig i god tid før det næste byrådsmøde den 26.oktober.

Efter branden i fredags har både Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen været på besigtigelsesbesøg, men de er endnu ikke klar med konkluderende kommentarer.

Hos Sikkerhedsstyrelsen slår kommunikationschef, Mette Thorn, fast, at Sikkerhedsstyrelsens myndighedsopgave udelukkende går på virksomhedens gastekniske profil på gasinstallationer og forhold, der vedrører installationen, og hun slår fast, at forhold omkring brandsikkerhed, miljø, sikkerhed for medarbejdere med videre sorterer under andre myndigheder.