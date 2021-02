Borgmester Thomas Adelskov (S) har nu - på baggrund af nye oplysninger - bedt økonomiudvalgets medlemmer om at overveje, om sagen kan genoptages.

Efter afslag til musik-forening: Borgmester beder økonomiudvalg genoverveje sag

Efter at Musik og Kultur i Odsherred, MOKIO, har fremsendt nyt, udspecificeret materiale for, hvilke aktiviteter der konkret skal foregå ved en mere permanent brug af Helenehaven i Højby, har Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) bedt økonomiudvalgets medlemmer tænke over, om sagen kan tages op igen.