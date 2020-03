Ebbe »Barber« hyldes med ny salon på festival

Én af Vig Festivals grundlæggere og ildsjæle, afdøde frisørmester Ebbe »Barber« Olsen, der for 25 år siden, med sin idé om en openair-koncert med Kim Larsen i Vig, var med til at lægge en grundsten til Vig Festival, vil på sommerens jubilæumsfestival blive mindet med den nye tema-bar »Salon Ebbe«.

Den udsolgte Vig Festival finder efter planen sted 9.-11. juli, og ledelsen satser fortsat på, at festivalen vil kunne afvikles som planlagt til den tid - at corona-krisen er klinget af om de godt tre måneder,

- Her i Vig Festivals 25. år vil vi gerne hylde Ebbe »Barber«, som var en stor del af Vig Festival og hele Vig by, siger Ole Larsen.

- I de sidste to-tre år har vi mærket en efterspørgsel på en portvinsbar på festivalen, og nu synes vi, muligheden var der med at kombinere en hyldest af »Barberen« her i jubilæumsåret og en ny tema-bar i »Hønsegården«.

- På festivalen har vi haft mange idéer oppe at vende - hvordan vi kan mindes Ebbe - og med »Salon Ebbe« synes vi, den rammer plet. »Hønsegården« er et hygge-område, og Ebbe var indbegrebet af hygge.

- Han lyttede, alle kunne snakke med ham, og han var ekstremt venlig. Alle kunne lide ham, hans frisørsalon var et hyggested, og den stemning prøver vi at efterleve i »Salon Ebbe«, siger festivalformanden.

- For ham betød Vig Festival virkelig meget. Det var et hjertebarn, noget han satte en ære i og levede og åndede for. Det kunne man se på hans rundvisninger for pensionisterne lige til det sidste - han elskede festivalen, siger Ole Larsen.