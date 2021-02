Se billedserie Der bliver kigget under motorhjelmen og tjekket olie på EUC Nordvestsjællands værksted, når de første elever i EUD-udskoilngsklasserne tjekker ind til undervisning. Foto: EUC Nordvestsjælland

EUD-klasser har fået en god opstart

Odsherred - 03. februar 2021 kl. 11:15 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Et rammeforsøg over tre år, der sætter fokus på at hjælpe de folkeskoleelever, der ikke trives med traditionelle undervisningsformater, er kommet godt fra start. Også selvom det har været en start, udfordret af corona.

- På den korte bane kan vi allerede nu se, hvordan elever, der ellers har haft meget fravær og har et negativt selvværd, nu møder op til timerne, smilende og med lyst til at fortælle andre om deres oplevelser i værkstedsundervisningen, fortæller Malene Grandjean, direktør for EUC Nordvestsjælland.

Med undervisningsministeriets velsignelse satte Odsherred kommune og EUC Nordvestsjælland gang i rammeforsøget og etablerede to såkaldte EUD-udskolingsklasser, en i Højby med 12 elever og en i Fårevejle med pt. ni elever. Elever, som i samråd med KUI (den kommunale uddannelsesindsats), UU-vejledningen og forældrene nu har sat kursen mod en erhvervsuddannelse efter to års undervisning i EUD-klasserne.

- Det er unge i 8 klasse, der typisk har det svært i de traditionelle undervisningsformer. Så man har reduceret fagrækken og i stedet er 40 procent af undervisningen værkstedsbaseret, uddyber Malene Grandjean.

Udnytter coronatomt EUC

Selvom uddannelsesinstitutionerne er lukket ned, så er der fortsat undervisning i folkeskolerne for de elever, der ikke trives med onlineundervisning. Blandt andre eleverne i de to nyoprettede EUD-udskolingsklasser, hvor smilene og glæden ved at lære, ifølge EUC-direktøren er vendt tilbage.

Eleverne i de to klasser har nemlig mulighed for at komme ud på EUC Nordvestsjælland, der jo ellers står tomt på grund af corona-nedlukningen. Her kan de prøve kræfter med de erhvervsuddannelser der er, eksempelvis smed, personvognsmekaniker, maler og tandklinikassistent.

- De får undervisning af en faglærer, der har mange års praktisk erfaring og nu underviser. Det giver autentiske rollemodeller, og det gør en kæmpe forskel for dem, og motiverer til videre uddannelse, siger EUC-direktøren.

Målet med rammeforsøget er, at få flere gennem folkeskolen med motivation og mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

EUC Nordvestsjælland har flere undervisningstilbud i Odsherred, blandt andet i det tidligere administrationscenter i Fårevejle Stationsby.