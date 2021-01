EUC-samarbejde giver fintmasket net af tilbud

Pt. er der 16 elever i 10. ERHVERV - et 10.klassetilbud, som kun 23 kommuner har etableret. Her foregår halvdelen af undervisningen i for eksempel køkkenet som kok eller i værkstedet som tømrer.

10.BASIS findes kun i Odsherred, og er et skræddersyet forløb for dem der har det svært, og skal have hjælp til at komme videre i uddannelsessystemet. Her har klassens to elever rykket sig så meget, at de nu er rykket over i et almindeligt forløb.