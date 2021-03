EL ønsker bæredygtigt byggeri

Clark Pratt fra Enhedslisten forsøger igen at vække miljø- og klimaudvalgets interesse for bæredygtigt byggeri. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 07. marts 2021 kl. 08:17 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Enhedslistens enlige byrådsmedlem, Clark Pratt, har flere gange været tøvende over for lokalplaner, da disse ikke indeholdt noget konkret omkring etablering af bæredygtigt byggeri.

Nu lægger Clark Pratt op til, at miljø-og klimaudvalget på sit møde på tirsdag skal have en mere principiel snak om sagen.

Han ønsker, at politikerne vedtager følgende principielle tilgang til sagen: »Odsherred Kommune ønsker at alt byggeri opføres så bæredygtigt som muligt. Derfor skal administration gå i dialog med bygherrerne i alle lokalplansager, så tidligt som muligt og gennem hele processen, om disse principper. Administration er forpligtet til denne dialog, men bygherrerne kan ikke forpligtes til mere end den til enhver tid gældende lovgivning«.

Clark Pratt peger på, at hvis kommunen skal leve op til klimalovens ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, og at der ingen udledning skal være i 2050, ja, så er det nødvendigt, at de boliger, som bygges nu, er bæredygtige.

Mere konkret så ser Clark Pratt gerne, at alt byggeri opføres som nul-energihuse eller lavenergihuse med lavest muligt energiforbrug.

Clark Pratt fremsatte egentlig forslaget for et år siden, og det kom i byrådet, for så at blive sendt tilbage til miljø-og klimaudvalget.

- Men der skete ikke rigtig noget videre, så nu fremsætter vi forslaget igen. Når byrådet har behandlet lokalplaner, har jeg gjort opmærksom på problemstillingen, men jeg får bare at vide, at jeg er en papegøje, der gentager mig selv, og man siger, at mine indvendinger er tarvelige over for vores administration. Men jeg er nok blevet misforstået, for vi kan selvfølgelig ikke gå ud over lovgivningen, men kommunen kan, når den nu profilerer sig som en bæredygtig kommune, stille nogle konsulenter til rådighed, der kan vejlede bygherrerne om bæredygtigt byggeri, forklarer Clark Pratt, som fortsætter:

- Det handler slet ikke om tvang, men bygherrerne skal have adgang til de nyeste oplysninger, og det skal ske med dialog. Nu må vi se, om der er større interesse for det i miljø-og klimaudvalget end tidligere. Det er ikke nok, at vi har diskussionsgrupper, hvor man har mange tanker. Man skal også gøre noget konkret.