Herrestrup Skole og Videncenter er et af de specialtilbud Odsherred har til børn med udviklingsforstyrrelser og sidediagnoser og således omfattet af forslaget til principperne for en ny strategi på specialuddannelsesområdet. Foto: Marianne Nielsen

EL: Strategi for specialundervisning er politisk hærværk

Odsherred - 01. juli 2019 kl. 20:27 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skal principper og fine ord bearbejde og rammerne for en ny strategi for specialuddannelsesområdet udfyldes i den kommende tid.

Det står fast efter byrådets behandling af forslaget til principperne for en ny struktur for specialundervisningsområdet ved et ekstraordinært byrådsmøde mandag aften.

Clark Pratt (EL) havde bedt om at få sagen taget op i byrådet, da han var stærkt bekymret for hele processen og anskuelsen af områdets behov.

- Forestil jer et skolebarn som holder sommerferie og kommer tilbage til klasseværelset eller legepladsen så har der været hærværk. Hærværk kan foregå på mange måder, men i Enhedslisten er bekymrede for bekymret for vi er ved at lave noget politisk hærværk, som kan påvirke den glæde og den gode virksomhed der er i vores skolevæsen - både special og almenskolen og samarbejdet med børn og familier, de ansatte og politikerne, indledte han sin argumentation, hvor han redegjorde sin holdning om at hel processen bliver hastet igennem.

Han mente, at der er en stor risiko for at forværre mange skoleelevers mulighed for omsorg og differentieret undervisning, mens de skaber eller skubber nye omkostninger ud i fremtiden.

Paw Pedersen (DF), redegjorde også for en række bekymringer og erkendte at hans manglende viden på området bragte ham på gyngende grund, og stillede spørgsmål ved om alle aspekter nu var undersøgt.

- Det er min holdning, at vi med dette udspil, ikke længere ser på det enkelte barn, men mere på, hvordan vi sparer mest muligt. Og det er bekymrende. Jeg har været med til at vedtage store besparelser på skoleområdet over en årrække, og det står jeg gerne på mål for. Men jeg mener ikke, at det her er den rigtige måde, fastslog han og understregede at processen måtte have fokus på barnet, ikke økonomien og stemte for det fremlagte forslag.