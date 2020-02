EL: Der bør ikke bygges ved gravhøj

Et nyt boligprojekt på Getsøvej i Nykøbing er kommet et skridt tættere på at blive en realitet. Der skal udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området, fordi det i forbindelse med etableringen af boliger i det 74.000 kvadratmeter store naturområde vil være nødvendigt at give dispentation til at bygge tættere på skoven og en i området beliggende gravhøj, hvilket normalt ikke er tilladt. Det betyder, at ændringer til lokalplan og kommuneplan skal sendes i otte ugers høring, ligesom der også vil blive holdt et borgermøde i forbindelse med høringsfasen.