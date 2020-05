Dyrlæge advarer: Dødelig hundesygdom spreder sig

Hun er bekymret over et stigende antal tilfælde af de to smitsomme parasitter hjerteorm og lungeorm hos hunde, som i værste fald kan medføre dødelige sygdomme. Hvor de to typer af parasitter for 10-15 år siden blev betragtet som et københavnerfænomen, er Odsherred i dag det sted i Danmark, hvor der konstateres næstflest tilfælde af smitte. Vibeke Lassen opfordrer derfor hundeejere til at få testet deres hund for hjerte- og lungeorm et par gange om året.