Dyreven har 19 vildkatte boende

Kaspar Martlev fra Højby arbejder på højtryk i disse dage. Som inkarneret katteven og formand for dyreværnsforeningen Karla Life har han igennem et stykke tid cyklet rundt i Odsherred og taget sig af hjemløse katte. Med vinterens komme har han taget sit projekt et skridt videre, og har indrettet sit hus til kattehjem. Men der er brug for mere plads, for der ved at være udsolgt - og mange hjemløse katte på venteliste.