Joan Thygesen glæder sig over at salget af sæsonkort har været ekstraordinært godt - trods forsinket sæsonstart. Foto: Helene Nielsen

Dyrepark reddet af donationer

- Jeg er ikke i tvivl om, at hvis det ikke havde været for de mange folk, som har købt årskort og de mange donationer, som vi har fået under nedlukningen, så havde vi ikke været her i dag. Det er dem, der har reddet os, siger direktør for Odsherred Zoo rescue, Joan Thygesen.