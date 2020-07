Dyrepark havde ikke overlevet uden hjælp

594.000 kroner har de modtaget, og den populære dyreparks direktør, Joan Thygesen, er glad for hjælpen, som har gjort det muligt at klare lønninger i den periode parken har været tvangslukket sammen med alle andre zoologiske haver, men også kun lige akkurat.

Ud over at få den økonomiske håndsrækning, som er suppleret med mange trofaste støtter af parken, som via Facebook og andre steder har støttet parken med penge, praktisk hjælp og fode rog andre ting til dyrene, så er der i løbet af sommeren givet mulighed for at parken kan tilbyde halv pris på indgangsbilletten, og det har give flere gæster, men om det skyldes de billigere billetter er Joan Thygesen ikke sikker på.