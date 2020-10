Artiklen: Dykkere ærgrer sig over lukning af svømmehal

En katastrofe. Sådan lyder det fra formanden for Odsherred Dykkerforening, Stig Lyngby, efter at svømmehallen i Asnæs er blevet lukket.

Dykkerforeningen har undervisning i hallen om lørdagen, men lige nu er situationen helt uafklaret for klubben.

- På grund af corona har klubben ligget underdrejet siden marts. Vi havde lige gjort klar til vores dykkeruddannelse, blandt andet i forhold til kravene om at spritte grej af. Det så rigtig fint ud, men så kommer denne lukning, som også rammer vores juniordykkere, som ikke får mulighed for at dyrke deres sport, fortæller Stig Lyngby.