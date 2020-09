Smilene var store hos lærerkredsformand Christina Even og borgmester Thomas Adelskov (S), da aftalen om lærernes arbejdstid blev underskrevet for et par år siden. Nu er lærerkredsen bekymret over budgetaftalen for 2021. Foto: Jesper Dancher

Dyb bekymring over budgetaftale i lærerkreds

Odsherred - 08. september 2020

Budgetaftalen mellem byrådets partier indgik i sidste uge, får alarmklokkerne til at ringe på kontoret hos forkvinden for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even.

Hun mener nemlig, at der er lagt op til færre penge til den inklusionsproces, der skal ske fra specialområdet til normalskoleområdet.

- Vi står overfor en stor omlægning af det specialiserede område, som vi er enige i er en god ting. Men problemet er, at sådan en ændring kræver noget ude på skolerne. I forvejen synes vi, at vi løber rigtig stærkt og vi synes ikke at 36 færre lærerstillinger på halvandet år kan forklares alene med faldende børnetal. Jo mere man udsulter normalområdet, jo sværere bliver det at inkludere elever.

Christina Even understeger, at man er enig i,. at der plads til forbedringer og mulighed for at inkludere flere elever i folkeskoleregi. Men pengene skal følge med.

-Vi synes, at det er problematisk, at ordene ikke hænger sammen med økonomien. Man vælger at droppe en planlagt besparelse på 2,5 mio. kr. på området og samtidig afsætte 2,5 mio. kr. til en investerings- og implementeringspulje. Man glemmer bare at sige, at den fulde planlagte besparelse på området er 4,5 mio. kr. Det vil altså sige, at de 2,5 mio. kr. som man mener, kan anvendes til at implementere en ny strategi på omlægningen af det specialiserede område i virkelighedens verden, skal bruges på at lappe hullet fra den resterende besparelse, skriver lærerformanden i en henvendelse til Nordvestnyt.

- Vi er dybt bekymret over, at læsset vælter, når vi skal til at ekskludere færre end vi gør for nuværende, og ikke har mulighed for at få folk uddannet til opgaven. Vi er ikke uenige i, at det på sigt vil kunne laves besparelser. Da vi begyndte at undersøge området, var der jo ikke lagt op til besparelser. Der skulle man bare flytte ressourcerne, men så blev det et besparelsesprojekt og vi føler faktisk, at vi er blevet taget lidt med fletningerne i postkassen, fordi vi jo har arbejdet med på det. Men man kan jo ikke spare på forhånd, uddyber hun overfor avisen.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S) ser lidt anderledes på sagen.

- I Odsherred har vi gennem mange år haft en af landets dyreste folkeskoler. Det et faktum som alle kender. Derfor startede arbejdet med at se på hele det specialiseret område da det er her vi bruger langt flere penge end de kommuner vi normalt sammenligner os med. Derfor besluttede vi sidste år en kommende besparelse i 2021 på 4,5 mio. kr. Den beslutning er nu ændret til at vi skal finde besparelser for 2 mio. og de sidste 2,5 mio. kr. investeres i implementering og opkvalificering af vores ansatte på skolerne så de står stærkt og rustet til at styrke vores inklusion, oplyser han til Nordvestnyt.

Byrådet 1.behandler budget 2020 på et byrådsmøde i aften.