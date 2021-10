Den lille dværgpapegøje ville ikke hoppe op på hånden på en fremmed. Den fløj i stedet op og satte sig på et hegn. Privatfoto: Louise Rasmussen

Dværgpapegøje fik luft under vingerne

Odsherred - 06. oktober 2021 kl. 11:02 Af Pia Larsen

En lille farvestrålende fugl har været på strejftur. Hanne Pedersen og Louise Rasmussen opdagede den flotte fyr, da de kom gående ad Solvænget i Høve.

- Vi var på vej til Pejsemanden, da jeg hørte en basken fra en fugl ikke langt fra mig. Jeg kigger til siden, og får øje på denne lille grønne og farverige fugl siddende på jorden ikke langt fra os, fortæller Louise Rasmussen.

De forsøgte om fuglen måske var så tam, at den kunne lokkes til at hoppe op på en finger, men det ville den fjerede flygtning alligevel ikke være med til på en første date. Den fløj op på et hegn, hvor Louise Rasmussen tog et billede af den med sin telefon og fremlyste den på Facebook i en lokal gruppe.

- Jeg havde et lille "fiskenet", og med det forsøgte min mor og jeg på skift at få indfanget den lille fugl. Den virkede til at være vant til mennesker, men ikke decideret tam. De gange, den fløj fra os, fløj den kun cirka 5-10 meter væk. Enkelte gange satte den sig på et hustag, langt ude for rækkevidde, men den søgte hele tiden tilbage til fortovet, hvor den spiste af nogle græsstrå med frø, fortæller Louise Rasmussen.

De to gav ikke op, og efter cirka 30-40 minutter lykkedes det Hanne Pedersen, at få den i nettet og ind i et lille transportbur til hunde.

- Vi besluttede, at køre til Asnæs og købe lidt mad til den, da den virkede utroligt sulten, men på vejen svingede vi forbi Odsherred Zoo for at høre om de manglede en lille dværgpapegøje. Det gjorde de! De havde mistet en for 5-6 dage siden, siger Louise Rasmussen.

- De tjekkede chippen på fuglen, og det viste sig at være den de havde mistet. Dyrepasseren fortalte, at da den kom tilbage til sit bur, satte den sig straks midt i madskålen og begyndte at spise løs. Dyrepasseren takkede os mange gange for at have fundet og fået den lille fyr tilbage i trygge rammer, siger Louise Rasmussen, som dog ikke nåede hen til Pejsemanden den dag inden lukketid.