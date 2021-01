Se billedserie Foto: Marianne Nielsen

06. januar 2021

Den 54-årige mand, der onsdag blev varetægtsfængslet frem til 2. februar, ville kvæle sin tidligere samlever og satte ild til parrets fælles bolig på Lyngen ikke langt fra Vig.

Selv sagde den sigtede ikke et eneste ord, men kvinden har til politiet forklaret, at det var længere tids anspændthed mellem dem kulminerede i kvælningsforsøg, brandstiftelse og trusler på livet.

Kvinden var flyttet til Jylland med en anden mand, men kom tilbage til Sjælland, hvor ægtefællerne boede under samme tag, men uden sex og kærlighed mellem dem. Forholdet til den anden mand bibeholdt hun, og mellem jul og nytår blev stemningen mere og mere anspændt mellem hende og eksmanden.

Kvinden har fortalt politiet, at hun holdt jul med den 54-årige, men nytår med den nye kæreste, men kom tilbage til parrets hjem sammen med for at hente en pc, som den 54-årige havde kommet til at spilde vand på.

Kvinden har i sin anmeldelse af drabsforsøget, fortalt, at hun oplevede, at manden havde helt røde og mørke, tomme øjne da hun ankom, at hun følte sig truet og han tog kvælertag på hende, slog og sparkede hende i hovedet og på kroppen, og sagt »Du kommer aldrig væk herfra. Du skal dø, dø dø«.

Kvinden har ikke kunnet forklare om hun mistede bevidstheden under kvælningsforsøget, men har fortalt, at det sortnede for hendes øjne og at hun frygtede for sit liv flere gange undervejs.

Det lykkedes kvinden at flygte, hvorefter den 54-årige angiveligt satte ild til huset. Brandvæsnet har siden konstateret, at soveværelset var totalt udbrændt, og politiet fandt en tom benzindunk foran huset.

Manden forlod efter episoden hjemmet og var efterlyst i tre dage, før politiet fandt ham i sin bil ikke langt fra hjemmet. Manden blev varetægtsfængslet frem til 2. februar med den begrundelse, at der var begrundet mistanke om, at han havde forsøgt at dræbe kvinden, og at der var fare for, at han ville påvirke kvindens vidneforklaring, og anklager Anja Liin ønskede ham mentalundersøgt.