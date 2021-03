Selvom det har været et løfte i fire år, så er der stadig ikke etableret kaffestuer til brugere af socialpsykiatrien. Foto: Mik Foto: Mik

Du kan blive redningsmand, hvis du har et lokale til leje

Odsherred - 12. marts 2021 kl. 08:19 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune kan simpelthen ikke finde et lokale i hverken Nykøbing eller Asnæs til at indrette en kaffestue som uformelt værested for socialpsykiatrien.

Borgmester Thomas Adelskov (S) er dog helt klar i mælet i sagen. Det er op til social- og forebyggelsesudvalget, at sikre den politiske aftale om at samle socialpsykiatrien og sikre kaffestuer i nord og syd.

En rodet affære Formanden for udvalget, Arne Mikkelsen (SF), regner stadig med at få en færdig plan fra administrationen til april, men han erkender, at det har været en rodet affære, hvor en del brugere har måtte stå tilbage uden et sted at gå hen.

»Vores aftale i konstitueringsaftalen har været, at der skal findes kaffestuer som erstatning for de væresteder, der som et led i en bygningsrokade skal bruges til andre formål, men det er ikke lykkedes endnu. Jeg forventer dog, at vi får en klar plan til april, og vi har politisk allerede nikket ja til at der indgås aftaler med private som Kirkens Korshær om at drive kaffestuen. Som jeg forstår det, er problemet, at man ikke kan finde lokaler til kaffestuerne, så er der nogle, der har egnede lokaler i Asnæs eller Nykøbing, så hører vi meget gerne fra dem, så vi kan komme videre,« siger han.