Der bliver alligevel ingen udendørs julegudstjeneste i Nykøbing Kirke. Foto: Henrik Uhre-Prahl.

Dropper udendørs julegudstjeneste

Odsherred - 22. december 2020 kl. 06:27 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det skulle have været et alternativ til den store indendørs julegudstjeneste i Nykøbing Kirke, men i weekenden valgte menighedsrådet at skrinlægge planerne om udendørsgudstjenesten juleaftensdag.

Det skete på baggrund af de stigende smittetal, som skabte bekymring for at samle for mange mennesker på ét sted - også selvom det er udendørs - hvor afstandskravet kan være sværere at administrere.

I stedet er julegudstjenesten erstattet af tre korte gudstjenester i kirken, hvor man igennem hele pandemien har øvet sig i at afvikle gudstjenester med tilmelding, afstands, mundbind og håndsprit.

Der er 50 pladser til hver gudstjeneste, og der er krav om tilmelding.

Udsolgt i Grevinge Kirke Kravet om tilmelding går igen hos de øvrige kirker i herredet.

I Grevinge Kirke er der planlagt to korte gudstjenester, så der er god tid til at til udluftning og afspritning imellem hver gudstjeneste.

I weekenden kunne kirken melde alt udsolgt.

Dem, der har været heldige at sikre sig en plads bliver lukket ind gennem hovedindgangen i våbenhuset og ud gennem døren i sakrestiet, for at undgå »trafikpropper« i våbenhuset efter gudstjenesten.

På Facebook skriver kirken til, at der ikke er nogen grund til at komme i god tid for at sikre sig en af de gode pladser.

»Vi har på forhånd bestemt hvor i kirken man skal sidde«, skriver kirken.

Der er stadig mulighed for at deltage i gudstjenesterne juledag og 2. juledag og her er intet krav om tilmelding.

I Asnæs er der også krav om tilmelding - her har man dog hele fem korte gudstjenester juleaftensdag at vælge imellem. De to første står præst Thea Bjerreskov Farup for og de tre sidste bliver med Karen Margrete Evald ved alteret.

Online julegudstjenester Flere af kirkerne i Odsherred henviser til, at der stadig er muligheder for en julegudstjeneste, selvom man ikke fik sikret sig en plads i sin lokale kirke. Det foregår online og der er links til gudstjenesten p kirkernes hjemmeside, men man kan også få kirkens julebudskab hjem i stuen ved at besøge www.sn.dk/julegudstjeneste.

Fra 24. december ligger julegudstjenester fra forskellige kirker på Sjælland klar til at blive set og lyttet til. Hvis man ikke lige kan nå at se med juleaftensdag, kan man stadig nå at klikke ind og nyde de smukke prædikener i resten af juleferien og frem til det nye år.