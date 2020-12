Se billedserie Coronarestriktionerne har haft indflydelse på indretningen af årets fyrværkerisalg hos Lammefjordsgårdens Blomster - og demonstrationerne af krudtet er helt aflyst i år. Foto: Marianne Nielsen

Dropper monster-populært fyrværkeri-show

På årets sidste dage er der tradition for, at indehaver af Lammefjordsgårdens Blomster Jens Jensen demonstrerer nytårskrudt.

Men ikke i år. På grund af corona, har forberedelserne til dette års fyrværkerisalg været noget anderledes end vanligt, og fyrværkerishowet er helt droppet.

- Vi plejer at have mellem 500 og 700 mennesker til vores demoer hver eneste aften, men jeg skal bare ikke være skyld i coronasmitte, så det er aflyst i år, fortæller jens Jensen, der i en årrække har skudt for 25.000 kroner krudt af op til nytår for at demonstrere udvalget.

- De 100.000 kroner vi plejer at bruge på demoer af fyrværkeri mellem jul og nytår, dem bruger vi i stedet på vores kunder. For hver gang folk køber for 500 kroner, så får de et af vores egenproducerede batterier med til en værdi at 200 kroner. Vi har nogle produkter, man ikke kan få andre steder. Produkter vi har fået specielt lavet til os. Det begyndte vi på sidste år, og folk kommer tilbage og spørger efter det, siger Jens Jensen, der i år har måttet nøjes med at vise hvad krudtet kan via optagelser på en iPad.

Salget af fyrværkeri blev nemlig skudt i gang allerede den 18. december på Lammefjordsgårdens Blomster, så har det været nødvendigt at holde skarpt øje med containeren med raketter og batterier.

- Jeg er jo nødt til at holde vagt ved containeren på grund af risikoen for indbrud. Så der var ikke meget jul til mig i år. Normalt får vi jo først vores krudt hjem den 26. december, men det fik jo meget tidligere i år, så der skulle jo være nogen til at passe på det. Der jo nogen, der ikke kan lade det være, så jeg er ved at være godt træt nu, siger han.