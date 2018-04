Ung i Odsherred vil også de kommende tre år have et ungehus på Storegade 19 i Asnæs. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Dropper flytteplaner for ungehus

- Vi havde også et andet tilbud om nogle andre lokaler i Asnæs, som vi har undersøgt. Dette tilbud kunne på mange måder være fornuftigt, men det krævede en større anlægsinvestering. Efterfølgende har vi haft en forhandling med ejeren af Storegade 19, og det har resulteret i, at vi har fået et bud om at leje bygningen i tre år med en årlig leje på 276.000 kr. Det er jo en væsentlig huslejereduktion. Det har udvalget nikket til, uddyber borgmester Thomas Adel­skov (S) over for Nordvestnyt.