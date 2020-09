Drop-in tests skabte problemer for Falck

Det har været tilfældet på de dage - tirsdage og fredage - hvor mange møder op for at blive testet ved Region Sjællands Drop-in-testcenter, som låner lidt af Falcks plads ud mod Nordlysvej.

Det fik forleden kommunen til at komme med en reprimande til alle dem, der vil testes om at vise hensyn.

»Dét går selvfølgelig ikke, så kommunen henstiller til, at ALLE (med mindre man har et handicapparkeringskort) parkerer ved svømmehallen og går over til Falck«, skrev kommunen i et opslag på Facebook.